Juve Stabia parte il ritiro a Castel di Sangro | ecco i convocati Out Adorante e Candellone

La Juve Stabia dà il via al ritiro estivo a Castel di Sangro, un passo fondamentale per preparare al meglio la stagione di Serie B 2025/26. Dopo la partenza da Castellammare, il team si prepara ad affrontare un intenso percorso di allenamenti fino al 20 luglio, con alcune assenze importanti come Adorante e Candellone. Due nomi su tutti, pronti a scrivere il futuro delle Vespe: scopriamo i convocati e le novità in vista di questa entusiasmante avventura.

Tempo di lettura: 3 minuti La Juve Stabia ha ufficialmente dato il via al ritiro precampionato in vista della stagione di Serie B 202526. La partenza da Castellammare è avvenuta questa mattina, con destinazione Castel di Sangro, dove il gruppo resterà fino al 20 luglio. Gli allenamenti si terranno sul Campo C dello Stadio Teofilo Patini, con la prima seduta già prevista per il pomeriggio. I convocati: out Adorante e Candellone. Spiccano due assenze tra i convocati diramati dal club: non ci sono Andrea Adorante, ormai virtualmente del Venezia, né Leonardo Candellone, in attesa di rinnovo contrattuale la cui conferma potrebbe arrivare a breve visto il rifiuto del trasferimento a Vicenza in serie C. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Juve Stabia, parte il ritiro a Castel di Sangro: ecco i convocati. Out Adorante e Candellone

