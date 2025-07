Teatro Akropolis escluso dal fondo unico per lo spettacolo | infuria la polemica

La decisione di escludere il Teatro Akropolis di Sestri Ponente dal Fondo unico per lo spettacolo ha scatenato un malcontento crescente a Genova, accendendo un vivace dibattito sulla tutela e il sostegno alla cultura locale. Luca Pirondini, vicepresidente della Commissione Cultura al Senato, si è già pronunciato, evidenziando l'importanza di un intervento deciso per preservare il patrimonio culturale della città. La polemica non si ferma qui: scopriamone i dettagli e le implicazioni.

Infuria la polemica a Genova dopo la notizia dell'esclusione del Teatro Akropolis di Sestri Ponente dal Fus, Fondo unico per lo spettacolo. Luca Pirondini (Movimento 5 Stelle) è il vicepresidente della settima Commissione permanente del Senato della Repubblica con deleghe a cultura e patrimonio. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

