lazza a san siro tra rap famiglia tanti amici e il milan

Ieri sera, San Siro ha vibrato sotto il ritmo di Lazza, protagonista assoluto della sua prima volta nella storica arena milanese. Tra rap, amici e il calore dei tifosi del Milan, il palco si è trasformato in un palcoscenico di sogni realizzati, consacrando definitivamente Lazza nell’Olimpo della musica live italiana. Un momento indimenticabile che suggella il suo percorso di successo e la sua profonda connessione con Milano. La storia di Lazza continua a scrivere pagine straordinarie.

Milano, 10 lug. (askanews) - Tutto il mondo di Lazza ieri sul palco di San Siro, per la sua prima volta nella Scala del Calcio: un nuovo imponente passo nella sua carriera, un sogno che si realizza con la definitiva consacrazione nell'Olimpo della musica live italiana. San Siro è molto più di uno stadio: per Lazza era un sogno coltivato da sempre, simbolo di un legame indissolubile tra le sue passioni e la sua città; un luogo iconico che ha segnato a più riprese il suo percorso, a cui ha duramente lavorato affinché si realizzasse. Ora quel sogno è diventato realtà: lo show a San Siro, prodotto da Vivo Concerti, è stato l'occasione perfetta per lasciarsi travolgere come non mai dall'energia sprigionata da Lazza on stage, con una setlist di oltre 40 brani che ha pescato a piene mani da tutta la sua discografia, dagli esordi fino ad un'immersione nel suo ultimo ambizioso progetto LOCURA JAM + OPERA (Island Records).

