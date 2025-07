Roma aria di riscatto a Trigoria | Dybala e Pellegrini guidano la ripartenza

Roma si prepara a scrivere un nuovo capitolo di passione e rinascita. Sotto la guida di Gasperini, i leader Pellegrini e Dybala hanno già acceso il suggestivo clima di entusiasmo e determinazione, anticipando con entusiasmo l’inizio ufficiale della stagione. La loro energia promette di infondere nuova linfa ai giallorossi, pronti a rilanciarsi e a riconquistare il cuore dei tifosi. La vera avventura sta per cominciare.

La nuova stagione della Roma non è ancora cominciata ufficialmente – il raduno è fissato per il 13 luglio – ma a Trigoria si respira già un’aria diversa. Un’aria di voglia, sacrificio e riscatto, come raramente si era vista negli ultimi anni. La prima risposta all’arrivo di Gian Piero Gasperini non è arrivata dal mercato, ma dallo spogliatoio: i leader della squadra si sono messi in moto prima del tempo. Pellegrini e Dybala a Trigoria: le condizioni dopo gli infortuni. Lorenzo Pellegrini e Paulo Dybala non sono al meglio. Entrambi reduci da interventi chirurgici delicati, sono passati ieri da Trigoria per sottoporsi a una serie di test volti a monitorare i tempi di recupero. 🔗 Leggi su Sololaroma.it