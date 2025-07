Debacle Real As | così tanti problemi che a Houston tremerebbero

Il Real Madrid ha vissuto una serata da incubo al Mondiale per Club, con una sconfitta umiliante contro il PSG che ha lasciato tutti senza parole. La debacle dei Blancos, analizzata dal quotidiano “As”, rivela problemi profondi che farebbero tremare anche le leve più solide di Houston. Quello che è successo in campo va oltre il risultato: rappresenta un campanello d’allarme per il futuro. C’erano così tanti...

La parentesi del Real Madrid al Mondiale per Club si è chiusa con una dura batosta in semifinale. La squadra spagnola si è vista rifilare quattro gol dai campioni d’Europa del Psg, senza riuscire a segnarne nemmeno uno. Una debacle totale, a cui il giornale iberico “ As ” ha dedicato un’analisi approfondita e senza peli sulla lingua. Ve ne proponiamo un estratto. Il commento di “As” sulla caduta del Real al Mondiale per Club. “C’erano così tanti problemi che a Houston tremerebbero”, comincia As facendo riferimento alla frase pronunciata dall’astronauta Jack Swigert durante la missione spaziale Apollo 13. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Debacle Real, “As”: così tanti problemi che a Houston tremerebbero

