Outlet di Barberino al via il festival ' Summer Vibes' tra musica e show comici

Se sei alla ricerca di un’estate all’insegna di musica, risate e divertimento, l’Outlet di Barberino ti aspetta con il festival “Summer Vibes 2025”. Dal 10 luglio e per tutta la stagione, ogni settimana si accenderanno le serate con grandi artisti italiani, spettacoli comici e atmosfere coinvolgenti. Un’occasione imperdibile per vivere momenti unici sotto le stelle, rendendo il tuo shopping un’esperienza indimenticabile. La festa sta per cominciare...

Firenze, 10 luglio 2025 - Non solo shopping al Barberino Outlet. Parte un'estate ricca di musica e intrattenimento grazie al nuovo festival "Summer Vibes 2025", che a luglio e fino a metà agosto propone appuntamenti settimanali con grandi protagonisti della scena italiana. In programma non solo concerti ma anche show comici, tutti con inizio alle ore 21. Si parte il 10 luglio con "The Night is on fire ", una grande festa a cielo aperto tutta da ballare, con le hit di Molella Dj. Ospite d'eccezione Corona, regina della dance con "Rhythm Of The Night", brano diventato un classico, tra i più amati e ballati di sempre.