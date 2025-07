Caso Almasri la difesa di Nordio | Gli atti smentiscono le illazioni dei giornali

Il caso Almasri torna alla ribalta, alimentando il dibattito pubblico e mediatico. Le parole di Nordio, che affermano come gli atti giudiziari smentiscano le illazioni dei giornali, aprono nuove riflessioni sulla trasparenza e sulla gestione di casi delicati come questo. La vicenda si intreccia con questioni di giustizia internazionale e politica. È fondamentale seguire da vicino gli sviluppi, perché ogni dettaglio potrebbe cambiare le sorti di questa intricata vicenda.

«Gli atti che abbiamo smentiscono le illazioni diffuse dai giornali. Comunque riferiremo in Parlamento». Queste le parole del ministro della Giustizia Carlo Nordio, parlando del caso Almasri al suo arrivo alla Conferenza per la ripresa dell’Ucraina. Torna scottante il tema del generale libico, con mandato di arresto dalla Corte penale internazionale, arrestato in Italia e poi rimpatriato con un volo di Stato a Tripoli. Il caso. Sul caso della mancata consegna del libico all’Aja ci sarà a breve la decisione del Tribunale dei ministri. Secondo quanto rilevato dagli atti Almasri fu fermato e arrestato il 19 gennaio a Torino e rilasciato il 21 dalla Corte d’Appello di Roma. 🔗 Leggi su Open.online