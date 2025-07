Sinner-Djokovic l’11 luglio la semifinale di Wimbledon 2025 | orario e dove vederla

Venerdì 11 luglio si accendono i campi di Wimbledon 2025 con una sfida imperdibile: Jannik Sinner contro Novak Djokovic. Dopo la semifinale emozionante al Roland Garros, i due si ritrovano sul prato inglese per una battaglia che promette spettacolo. Scopri orario e dove seguire questa attesissima rivincita, un appuntamento che potrebbe scrivere un nuovo capitolo nella storia del tennis. Non perdere questa emozione unica!

Venerdì 11 luglio è il giorno delle semifinali di Wimbledon 2025 e l’attesa è tutta per la grande sfida tra Jannik Sinner e Novak Djokovic, rivincita tra l’altro della fresca semifinale del Roland Garros. L’azzurro ha eliminato l’americano Ben Shelton in tre set cancellando la brutta prestazione contro Dimitrov nei quarti, partita vinta solo per il ritiro del bulgaro. Il serbo invece, che ha raggiunto la 14esima semifinale dello Slam inglese, ha eliminato il nostro Flavio Cobolli in quattro set. L’altra semifinale, che aprirà il programma di domani invece vedrà di fronte Carlos Alcaraz, numero 2 del mondo e campione in carica e a caccia del tris consecutivo all’All England Club, contro l’americano Taylor Fritz, numero 5 del seeding. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Sinner-Djokovic, l’11 luglio la semifinale di Wimbledon 2025: orario e dove vederla

