Tra Zaia e il campo largo cosa rischia la destra alle regionali Parla Diamanti

In questo scenario di tensioni e alleanze in evoluzione, il futuro delle regionali si fa sempre più incerto, con la destra che potrebbe affrontare rischi e sfide inattese. Tra Zaia e il Campo Largo, le fibrillazioni interne riflettono le complessità di una stagione politica decisiva. Mentre il centrosinistra guarda con attenzione alle opportunità, il quadro resta in costante movimento, e tutto può cambiare nel giro di poche settimane.

Le fibrillazioni all’interno della maggioranza non sembrano preludere a una frattura imminente. Sembrano piuttosto parte integrante di un equilibrio che tiene insieme differenze tattiche, identità politiche da rimarcare e una costante esigenza di rendere visibili le distanze più che gli avvicinamenti. Nel frattempo, si avvicina un autunno elettorale che, soprattutto per il centrosinistra, può rappresentare una fase cruciale. In questo scenario, la figura di Luca Zaia, pur impossibilitato a ricandidarsi, rappresenta un’incognita non trascurabile a maggior ragione perché sembra intenzionato a lanciare una propria lista. 🔗 Leggi su Formiche.net © Formiche.net - Tra Zaia e il campo largo, cosa rischia la destra alle regionali. Parla Diamanti

In questa notizia si parla di: zaia - campo - largo - cosa

Luca Zaia a tutto campo: «In Ucraina e in Medio Oriente diplomazia troppo debole, perché in Veneto l’oro ci preoccupa quanto il petrolio» – L’intervista - Luca Zaia, il leader veneto che si fa sentire anche sui temi internazionali, si confronta con le sfide della diplomazia in Ucraina e Medio Oriente, criticando la sua fragile efficacia.

Giugno freddo per il campo largo: attivismo senza consenso Giugno è stato un mese denso di eventi per il cosiddetto “campo largo”, ma i risultati non hanno scaldato i cuori dell’opposizione. Le elezioni amministrative hanno mostrato una tenuta limitata delle Vai su Facebook

Veneto in poppa L'apertura al terzo mandato lascerebbe Zaia al comando. Una vittoria a metà per Salvini che puntava sul fedelissimo Stefani. In cambio FdI otterrebbe la Lombardia, sempre che il leader leghista in tre anni non cambi idea. Non solo. Le ricandi Vai su X

I governatori più apprezzati sono anche quelli che non potranno ricandidarsi; Possamai (Pd): “Aprire a Zaia il campo largo? Mai dire mai”. Parla il sindaco di Vicenza; Il dopo Zaia e il dopo De Luca dividono le coalizioni.

Che cosa farà ora il presidente del Veneto Luca Zaia? Le piste in campo: sindaco di Venezia o presidente dell'Eni - Tra le ipotesi da ministro o da sindaco di Venezia, il governatore è al bivio. Secondo msn.com

L'idea di Luca Zaia per le Elezioni regionali in Veneto: scendere in campo con una sua lista e un candidato governatore - Torna l’ipotesi, ma stavolta per smarcarsi (anche) dal segretario della Lega Matteo Salvini dopo la bocciatura definitiva del terzo mandato ... Da msn.com