caso bibbiano cadono quasi tutte le accuse

Dopo sei anni di battaglie legali e un acceso dibattito pubblico, il caso Bibbiano si conclude con molteplici assoluzioni e poche condanne. La giustizia ha fatto luce sulla complessità di un’inchiesta che ha diviso l’Italia, portando a condanne significative per alcuni e a una chiara vittoria per la trasparenza. La verità , ora più vicina, resta al centro di un confronto ancora vivo nella società .

Si chiude con tre condanne e 11 assoluzioni l'inchiesta sul cosiddetto caso Bibbiano che ha diviso l'opinione pubblica del paese per 6 anni tra udienze e battaglie infuocate. 2 anni a Federica Anghinolfi, ex responsabile dei servizi sociali della unione val d’Enza, 1 anno e otto mesi a l'assistente sociale Francesco Monopoli, entrambi per il reato di falso in atto pubblico. Cinque mesi invece alla neuropsichiatra Floriana Murru accusata di rivelazione di segreto. Tutte pene sospese con la condizionale. Lo hanno deciso i giudici del tribunale collegiale di Reggio Emilia in un'aula stipata di persone, almeno 200 tra amici e parenti. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it