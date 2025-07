Juventus doppio colpo da sogno | Comolli scatenato!

posto in classifica e riconquistare il prestigio perduto. Con Comolli scatenato e nuove stelle all’orizzonte, il sogno di una Juventus protagonista torna a diventare realtà, alimentando l'entusiasmo dei tifosi e la speranza di un futuro ricco di successi.

Dopo l'arrivo di Jonathan David, il mercato della Juventus è pronto a prendere maggiore slancio: Comolli punta ad un doppio colpo da capogiro. Archiviata una stagione intensa, è arrivato il momento del meritato riposo per i bianconeri pronti a ricaricare le energie, in attesa del raduno alla Continassa previsto il 24 luglio. La dirigenza sta lavorando senza sosta per garantire a Tudor una squadra competitiva che vorrebbe migliorare il quarto posto in campionato e arrivare fino in fondo in Champions League. Da rinforzare soprattutto due settori ovvero la fascia destra e l'attacco, non a caso sul taccuino del d.