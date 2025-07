Biasin | Quindi stanno uscendo nomi in quantità Nkunku Asensio e vedrete che ne usciranno un’altra mezza dozzina…

Biasin sottolinea come il calciomercato dell’Inter stia infiammando le pagine dei giornali, con nomi come Nkunku e Asensio che emergono tra i possibili acquisti. La speranza è di vedere presto altre sorprese, mantenendo l’entusiasmo alle stelle. Intanto, l’attenzione si concentra sul rafforzamento della Primavera, dove Chivu punta a creare un reparto offensivo competitivo. Ma quali saranno le prossime mosse? Solo il tempo svelerà le novità di questa estate nerazzurra.

