Meloni alla Conferenza per l' Ucraina | Abbiamo assunto impegni per oltre 10 miliardi di euro

Giorgia Meloni, alla conferenza per l'Ucraina, ha sottolineato con orgoglio come oltre 10 miliardi di euro siano stati impegnati grazie alla collaborazione tra nazioni, istituzioni e settore imprenditoriale. Un investimento che rappresenta un passo fondamentale non solo per l’Ucraina, ma anche per il nostro futuro condiviso. È un risultato che dimostra come l’unità e la solidarietà possano fare la differenza, rafforzando la nostra identità e i nostri valori comuni.

"Investire in Ucraina è un investimento su noi stessi perché riguarda ciascuno di noi, per questo dobbiamo essere orgogliosi del risultato che oggi raggiungiamo tutti insieme, nazioni, organizzazioni internazionali, istituzioni finanziarie, autorità locali, settore imprenditoriale, società civile. Insieme abbiamo assunto impegni con la conferenza di oggi per oltre 10 miliardi di euro". Lo ha detto la premier Giorgia Meloni nel suo intervento di oggi alla sessione plenaria della Conferenza sulla ripresa dell'Ucraina, a Roma. Fermare la guerra è una priorità , così come iniziare a pensare al futuro per una ricostruzione dell'Ucraina. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it © Ilfoglio.it - Meloni alla Conferenza per l'Ucraina: "Abbiamo assunto impegni per oltre 10 miliardi di euro"

