previdenza e assistenza medici il bergamasco luigi daleffe vicepresidente di enpam

Il dottor Luigi Daleffe, stimato medico bergamasco e vicepresidente dell’Ordine dei Medici di Bergamo, ha raggiunto un importante traguardo: è stato eletto vicepresidente della Fondazione Enpam, l’ente che si occupa di previdenza e assistenza per i medici italiani. Un riconoscimento che testimonia la sua dedizione e competenza nel settore. Con questa nomina, Daleffe si prepara a contribuire attivamente a migliorare il futuro dei professionisti medici, rafforzando il ruolo di supporto e tutela.

Il dottor Luigi Mario Daleffe, bergamasco e consigliere dell’Ordine dei Medici di Bergamo, è stato eletto vicepresidente di Fondazione Enpam – Ente nazionale di previdenza e assistenza medici. Alla guida dell’ente, nel ruolo di presidente, è stato confermato il dottor Alberto Oliveti, con oltre il 95% dei voti. L’Assemblea nazionale dell’ente di previdenza e assistenza dei medici ha anche eletto i due vicepresidenti, entrambi new entry: Silvestro Scotti e Luigi Mario Daleffe. Alberto Oliveti, laureato in medicina ad Ancona nel 1980 e specializzato in pediatria, è stato eletto vicepresidente dell’Enpam nel 2010 per diventarne presidente nel 2012. 🔗 Leggi su Bergamonews.it