altri 20 giocatori dalla serie a del 2015 per la serie a del 2025

Nel 2015 non eravamo più felici, e la Serie A era più povera e meno competitiva di adesso, ma non è così che funziona la nostalgia, e men che mai è così che funzionano i direttori sportivi. I giocatori che hanno già avuto una buona stagione (o una stagione qualsiasi) in Serie A dieci anni fa potrebbero nasconderne un'altra ancora oggi, solo perché quella di dieci anni fa l'abbiamo già vissuta e ce le ricordiamo, e ci sembra più vicina e sicura di qualcosa che invece è in un futuro ancora ignoto. È così, credo, che si può spiegare il "ritorno" in Italia di Dzeko, alla Fiorentina, e quello di Immobile, al Bologna, che potrebbero precedere quelli di Bernardeschi (probabilmente sempre al Bologna) e Insigne, e che sono arrivati dopo quelli di Balotelli al Genoa, Morata al Milan, Reina al Como e chissà quanti ancora me ne starò dimenticando.