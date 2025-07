Calciomercato Cremonese si punta su Maleh per potenziare il centrocampo La mossa dei grigiorossi

Il calciomercato della Cremonese si anima con la strategia di rafforzare il centrocampo, e il nome di Maleh del Lecce spicca tra i protagonisti. I grigiorossi sono pronti a scommettere sulle potenzialità del talento, sperando di rinforzare il reparto chiave per la stagione imminente. La trattativa è in fase avanzata e promette di portare una nuova energia alla squadra. La caccia ai rinforzi continua, con l’obiettivo di sorprendere e conquistare i tifosi.

Calciomercato Cremonese: interesse per un centrocampista del Lecce. In casa grigiorossa si punta a trattare Il Calciomercato Cremonese entra nel vivo, e uno dei nomi finiti sul taccuino della dirigenza grigiorossa è quello di un centrocampista del Lecce. Si tratta di un giocatore che attualmente è fermo ai box a causa di un infortunio, motivo

