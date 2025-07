Per volare in Italia e in Europa non serve più mostrare la carta d' identità | ecco cosa cambia

Ora volare in Italia e in Europa sarà più semplice e veloce: basta mostrare la carta d’imbarco per le rotte nazionali e nell’area Schengen, senza più la necessità di presentare la carta d’identità. Questa novità, approvata dall’Enac e dal Ministero dell’Interno, semplifica i controlli ai gate. Tuttavia, alcune limitazioni rimangono su specifiche destinazioni, rendendo il panorama dei viaggi ancora più accessibile e conveniente.

La decisione dell'Enac e il via libera del ministero dell'Interno. Al gate basterà esibire la carta d'imbarco sulle rotte nazionali e l'area Schengen. Restano le limitazioni su alcune destinazioni.

