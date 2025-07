Doc Show spazio alla programmazione estiva si parte con ' La Voce'

La programmazione estiva del Doc Show si apre con un entusiasmo travolgente, portando musica, arte e cultura nel cuore della Spezia. Nei mesi di luglio e agosto, i giardini del Parco Monumentale si trasformano in un palcoscenico vibrante, grazie alla passione di artisti locali e talenti emergenti. La prima missione è restituire a questa meravigliosa location il suo ruolo di fulcro culturale, valorizzando chi ogni giorno contribuisce a rendere unica la nostra città . Con la regia di Stefano Occhiuzzi, la programmazione ha già preso il via, promettendo serate indimenticabili

La Spezia, 10 luglio 2025 - Nei mesi di luglio ed agosto torna ad accendersi di luci e musica il Doc show nella splendida cornice dei giardini parco monumentale della cittĂ della Spezia. La prima missione di Doc Show è quella di ridare questo importante spazio agli spezzini e saranno pertanto coloro che, con la loro arte ed il loro lavoro, hanno dato dato tanto alla nostra cittĂ . Con la regia di Stefano Occhiuzzi, la programmazione che ha l'intento di dare spazio alle diverse accezioni che gli artisti spezzini hanno da proporre. Ci saranno i recital con due nomi eccellenti come quello di Pietro Sinigaglia e Gloria Clemente con il coinvolgente spettacolo dedicato a Lucio Dalla, per i recital sarĂ ospite un altro illustre nome quello di Roberto Alinghieri proprio per l'apertura del Palio del Golfo della Spezia. 🔗 Leggi su Lanazione.it