Meloni impegni da oltre 10 miliardi a Conferenza per l' Ucraina

Giorgia Meloni, in un intervento alla conferenza per l’Ucraina, ha sottolineato come l’impegno di oltre 10 miliardi di euro rappresenti un investimento su tutti noi. Un momento storico che dimostra la forza dell’unità tra nazioni, istituzioni e società civile, mostrando quanto il sostegno a Kiev sia anche un sostegno al proprio futuro. Questa collaborazione ci rende più forti e resilienti, rafforzando i nostri valori e obiettivi comuni.

"Investire in Ucraina è un investimento su noi stessi perché riguarda ciascuno di noi, per questo dobbiamo essere orgogliosi del risultato che oggi raggiungiamo tutti insieme, nazioni, organizzazioni internazionali, istituzioni finanziarie, autorità locali, settore imprenditoriale, società civile. Insieme abbiamo assunto impegni con la conferenza di oggi per oltre 10 miliardi di euro". Lo ha detto la premier Giorgia Meloni nell'intervento alla sessione plenaria della Conferenza sulla ripresa dell'Ucraina, a Roma. "Dovremo tenere conto di chi ha fatto tutto ciò che poteva per impedire questa barbarie e chi invece non lo ha fatto.

