Assolavoro formazione 3 aziende su 4 finanziano corsi con risorse proprie

In un mondo in costante evoluzione, la formazione rappresenta la chiave per il progresso personale e professionale. Tuttavia, in Italia, solo il 35,7% degli adulti tra 25 e 64 anni si impegna in percorsi formativi, ben lontano dalla media europea. Con aziende su tre che finanziano corsi con risorse proprie, emerge la necessità di investire maggiormente nella crescita delle competenze. È tempo di colmare il gap e valorizzare il potenziale di ogni individuo.

Solo il 35,7% degli adulti tra i 25 e i 64 anni prende parte a percorsi di istruzione o formazione (formale o non formale), con un divario di undici punti rispetto alla media europea. I giovani tra i 18 e i 24 anni partecipano meno dei coetanei europei (70% vs. 79,8% media Ue).

Il 68,9% delle imprese italiane con almeno dieci addetti investe in formazione continua, dato superiore alla media UE (67,4%), ma ancora distante da Paesi come Germania, Francia e Spagna. La formazione è più diffusa nei settori ad alta intensità tecno

