OpenAI blinda i suoi segreti Scatta l’operazione controspionaggio

La protezione dei segreti industriali è più cruciale che mai, tanto che OpenAI ha deciso di blindare i propri. Lo spionaggio economico, radicato fin dal VI secolo, si è evoluto in un gioco di ingegno e tecnologia. Oggi, le aziende affrontano minacce sofisticate da parte di investitori e mercati globali, rendendo fondamentale l’adozione di strategie di difesa avanzate. La sfida è ormai globale e in continua evoluzione, e la sicurezza dei segreti industriali è il primo scudo contro la competizione sleale.

Lo spionaggio economico e industriale non è affatto una minaccia nuova. Basti pensare che il primo caso noto di spionaggio industriale sponsorizzato da uno Stato risale al VI secolo d.C. e riguarda dei monaci nestoriani che trafugarono uova del baco da seta dalla Cina all'Impero Bizantino, rompendo così i monopoli cinesi e persiani sulla seta. Oggi la portata della sfida è cambiata, con le aziende costrette – da investitori, mercati e responsabili della sicurezza – a ripensare il modo in cui proteggono le proprie invenzioni in un contesto internazionale e interconnesso che mette a rischio la sicurezza ma anche l'innovazione.

