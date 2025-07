Iscrizioni multiple ai percorsi abilitanti | la posizione ufficiale della Community Uniti per INDIRE

La recente conferma del Ministero sulla non ammissibilità delle iscrizioni multiple ai percorsi abilitanti sancisce un importante passo avanti nella tutela della correttezza e della trasparenza del sistema. La community Uniti per INDIRE ha sempre sostenuto questa posizione, ora rafforzata da FAQ ufficiali che chiariscono ogni dubbio. Tuttavia, permane la preoccupazione per i docenti che, in buona fede, potrebbero aver agito diversamente, sollevando questioni etiche e pratiche ancora da approfondire.

Riceviamo e pubblichiamo il comunicato stampa della Community Uniti per INDIRE a proposito delle iscrizioni multiple ai percorsi abilitanti. La comunità scrivente ha sempre sostenuto l'illegittimità delle iscrizioni multiple, come da normativa. Ora il Ministero lo conferma con FAQ ufficiali, chiarendo ogni dubbio. Resta la preoccupazione per i docenti che hanno agito in buona fede,

