E' di Chiara Poggi il sangue sul tappetino e sulle scale

Il mistero di Garlasco si infittisce con nuove analisi che confermano: il sangue sul tappetino e sulle scale appartiene a Chiara Poggi, la giovane vittima del 2007. Dopo 18 anni di indagini, la scienza svela dettagli ancora sconosciuti, escludendo tracce maschili e rafforzando le ipotesi iniziali. Un passo avanti nella ricerca della verità che tiene col fiato sospeso l’Italia intera. La strada verso la verità , ancora una volta, passa attraverso i dettagli più minuti.

E' il sangue di Chiara Poggi quello prelevato su un frammento del tappetino nel bagno della villa di Garlasco e su un paio di punti sulle scale in fondo alle quali la 26enne, il 13 agosto 2007, venne trovata senza vita. Escludono tracce maschili e confermano i risultati di 18 anni fa le analisi effettuate dai consulenti di parte sulle ultime tracce campionate nell'incidente probatorio disposto nella nuova indagine dei pm di Pavia sul delitto. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - "E' di Chiara Poggi il sangue sul tappetino e sulle scale"

I genitori di Chiara Poggi: «Andrea Sempio non c’entra: non ci stupisce che ci fosse il suo Dna. Chi ha ucciso nostra figlia è Alberto Stasi» - Rita Preda e Giuseppe Poggi, genitori di Chiara Poggi, ribadiscono la loro convinzione che Alberto Stasi, ex fidanzato di Chiara, sia il colpevole dell'omicidio.

