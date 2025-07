Cina | mercato dell’auto registra forte crescita a gen-giu

Il mercato automobilistico cinese accelera a ritmo sostenuto: nella prima metà dell’anno, produzione e vendite hanno registrato incrementi a due cifre, riflettendo un consumo interno in forte espansione. Questa crescita significativa sottolinea il ruolo sempre più centrale della Cina nel panorama globale dell’auto e apre nuove prospettive per il settore. Scopri i dettagli di questa dinamica inarrestabile visitando il video completo al link fornito.

La produzione e le vendite di auto in Cina hanno registrato aumenti a due cifre nella prima meta' dell'anno, segno di un consumo interno vivace nella seconda economia mondiale, hanno mostrato oggi i dati della China Association of Automobile Manufacturers.

