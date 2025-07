Villa Pamphili non solo regista | Kaufman a Roma si è presentato anche come tenore al Teatro dell'Opera

Villa Pamphili non è solo il luogo di un tragico gesto, ma anche il palcoscenico di un talento inedito. Francis Kaufman, prima di compiere l'irreparabile, si sarebbe presentato come tenore al Teatro dell’Opera di Roma, scrivendo: “Sono un tenore, fatemi cantare”. Un uomo con molteplici identità e passioni, la sua storia si dipana tra arte e oscurità, rivelando un intreccio complesso che merita di essere scoperto. Continua a leggere.

Francis Kaufman, prima di uccidere la compagna Anastasia Trofimova e la figlia Andromeda abbandonando i corpi a Villa Pamphili, avrebbe scritto anche al Teatro dell’Opera di Roma: “Sono un tenore, fatemi cantare”. Non solo regista, Kaufman aveva almeno tre identità e tre diversi mestieri. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Omicidio Villa Pamphili, venerdì prossimo Kaufman sarà a Roma. Cosa succede adesso - Roma è ancora sotto shock dopo la tragica scoperta a Villa Pamphili, che ha coinvolto Anastasia Trofimova e la sua piccola Andromeda.

Francis Kaufmann, arrestato per il duplice omicidio a Villa Pamphili, è comparso davanti al giudice greco che deciderà sull'estradizione in Italia. Durante l'udienza, Kaufmann ha mostrato arroganza e spavalderia, arrivando ad accusare gli agenti italiani di 'co

Morte a Villa Pamphili: "L'agente mi disse: 'Lei fa la stalker?'". La spettatrice che chiamò la Polizia il 5 giugno, perché Kaufman girava in centro ubriaco mettendo in pericolo la piccola Andromeda. La mamma Anastasia ormai non c'era più. #chilhavisto?https:/

