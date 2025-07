Secondo caso di maturità senza orale studentessa di Belluno non sostiene l’esame | Protesta contro i voti Cosa sta succedendo

In un panorama scolastico in evoluzione, emergono casi insoliti di maturità senza orale, scatenando proteste e interrogativi sulla validità dei voti. Dopo il caso di Padova, ora tocca a Belluno, dove Maddalena Bianchi, 19 anni, si trova al centro di questa controversia. Cosa sta succedendo nel sistema educativo italiano? La scena è pronta a rivoluzionarsi ancora una volta, lasciando tutti con il fiato sospeso.

Roma, 10 luglio 2025 – Dopo lo studente del liceo scientifico Fermi di Padova, Gianmaria Favaretto, 19 anni, che pur non sostenendo l'esame orale ha ottenuto il diploma di maturità perché aveva già superato la sufficienza grazie ai voti dei crediti dell'ultimo triennio, oggi spunta un nuovo caso di maturità senza orale. Succede ancora una volta in Veneto. Protagonista stavolta una studentessa liceale di Belluno, Maddalena Bianchi, 19 anni, che così ha scelto di protestare contro “i meccanismi di valutazione scolastici, l'eccessiva competitività, la mancanza di empatia del corpo docente”, come ha riferito. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Secondo caso di maturità senza orale, studentessa di Belluno non sostiene l’esame: “Protesta contro i voti”. Cosa sta succedendo

