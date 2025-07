regno unito macron arriva a downing street per incontrare starmer

Il presidente francese Emmanuel Macron arriva a Downing Street per un incontro cruciale con il primo ministro britannico Keir Starmer. Al centro del vertice, la questione dei migranti che attraversano la Manica su piccole imbarcazioni, un tema caldo che da tempo mette alla prova i legami tra Regno Unito e Francia. Durante questa visita di tre giorni a Londra, si delineano nuove strategie per rafforzare la collaborazione e superare le tensioni storiche.

Il presidente francese Emmanuel Macron è stato accolto giovedì dal primo ministro britannico Keir Starmer al suo arrivo al numero 10 di Downing Street. Starmer e Macron si dedicano a un argomento che ha ostacolato i rapporti tra i governi britannico e francese: come impedire ai migranti di attraversare la Manica su piccole imbarcazioni. Giovedì, al vertice Regno Unito-Francia che concluderà la permanenza di tre giorni di Macron a Londra, gli alti funzionari dei due Paesi cercheranno di siglare accordi sulla crescita economica, sulla cooperazione in materia di difesa e – forse la cosa più complicata di tutte – sull'immigrazione non autorizzata.