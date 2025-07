Matteo Manfucci lancia ‘Lontani dal mondo’ | un’estate tra ritmo e riflessione

Matteo Manfucci torna con il suo nuovo singolo “Lontani dal mondo”, un brano che unisce ritmo coinvolgente e riflessione profonda. Disponibile su tutte le piattaforme digitali di streaming, questa canzone reggaeton fresca e autentica invita a esplorare emozioni genuine e a riconsiderare le relazioni umane. Firmato da due talentuosi autori, Daniele Piovani e Andrea Gallo, “Lontani dal mondo” promette un’estate ricca di energia e introspezione, lasciando il segno nel cuore degli ascoltatori.

Disponibile sulle piattaforme digitali di streaming "Lontani dal mondo", il nuovo singolo di Matteo Manfucci (AlyStudioBelieve). "Lontani dal mondo" è un brano reggaeton fresco e coinvolgente si distingue per un testo profondo e autentico, capace di trasmettere emozioni genuine e una nuova prospettiva, portando l'ascoltatore a riflettere sulla vita e sulle relazioni. Firmato da Daniele Piovani e Andrea Gallo, due autori di spicco nel panorama pop nazionale, "Lontani dal mondo" è stato prodotto artisticamente da Piovani insieme ad Amedeo Martini, un giovane e promettente producer dell'area milanese.

