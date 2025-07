Tragedia nei campi | agricoltore muore schiacciato dal trattore

Una tragedia sconvolge la tranquilla comunità di San Lieno: questa mattina, un agricoltore di 68 anni ha trovato la morte in un incidente sul lavoro mentre era alla guida del suo trattore. L'uomo, molto stimato nella zona, stava operando sui suoi terreni quando, per cause ancora da chiarire, il mezzo gli ha causato un tragico schiacciamento. La perdita di una vita così preziosa ci ricorda l'importanza della massima attenzione e sicurezza in campagna...

Tragedia questa mattina in località San Lieno, nel territorio di Teano, dove un agricoltore di 68 anni ha perso la vita in un incidente sul lavoro. L’uomo, molto conosciuto in zona, era alla guida del suo trattore su un fondo di sua proprietà quando, per cause in corso di accertamento, il mezzo. 🔗 Leggi su Casertanews.it

Agricoltore muore sotto al trattore, tragedia nell'entroterra - Una tragedia ha colpito l'entroterra riccionese mercoledì sera, quando un agricoltore 72enne ha tragicamente perso la vita sotto al proprio trattore.

Fucino, tragedia nei campi di Trasacco: Hamid Essahli, 36 anni, padre di due figli, travolto e ucciso con un trattore da un collega dopo una lite. Il presunto autore, 29 anni, è stato fermato per omicidio volontario. La salma a L’Aquila per l’autopsia. Vai su Facebook

TRAGEDIA A TEANO - Trattore si ribalta, agricoltore muore schiacciato - 11:09:43 Una tragedia del lavoro ha colpito all’alba di oggi la comunità di Teano, in provincia di Caserta. Si legge su casertafocus.net

Teano, si ribalta il trattore: morto un agricoltore - Tragedia nei campi di Teano (Caserta) dove un agricoltore di 67 anni ha perso la vita questa mattina, all’alba, in località “Rocce del Diavolo”. Secondo pupia.tv