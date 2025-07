Nuoto di fondo Ginevra Taddeucci pilastro dell’Italia ai Mondiali Un movimento femminile che necessita di volti nuovi

Il nuoto di fondo italiano si prepara a brillare a Singapore 2025, con Ginevra Taddeucci come protagonista indiscussa. Questa giovane atleta toscana incarna il rinnovamento e la forza di un movimento femminile che necessita di nuovi volti per riaffermarsi ai vertici mondiali. Con la sua esperienza e determinazione, Ginevra sta contribuendo a scrivere una nuova pagina di successi, portando l’Italia verso traguardi ambiziosi e lasciando spazio a un futuro promettente.

Il nuoto di fondo italiano si affaccia ai Campionati Mondiali di Singapore 2025 con grandi ambizioni, soprattutto in campo femminile, dove una figura in particolare si sta imponendo come punto di riferimento assoluto: Ginevra Taddeucci. La 27enne toscana è ormai la leader designata di un movimento che, negli ultimi anni, ha faticato a trovare ricambi all’altezza, ma che oggi può contare su una stella finalmente matura, completa e capace di fare la differenza nelle gare piĂą importanti. Dopo il bronzo olimpico conquistato a Parigi nella 10 km, Taddeucci ha affrontato con rinnovata fiducia la stagione 2025, confermandosi agli Europei di Stari Grad tra le grandi protagoniste del nuoto continentale: oro nella 5 km, argento nella 10 km e nella staffetta 4Ă—1500. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Nuoto di fondo, Ginevra Taddeucci pilastro dell’Italia ai Mondiali. Un movimento femminile che necessita di volti nuovi

In questa notizia si parla di: nuoto - fondo - ginevra - taddeucci

Europei di Nuoto di Fondo, Taddeucci: “Contenta dell’oro, una gara dura” - Ginevra Taddeucci conquista l'oro agli Europei di Nuoto di Fondo a Stari Grad, dimostrando ancora una volta il suo talento in una gara intensa e challenging.

Una garanzia! Il bronzo olimpico di #Paris2024 Ginevra Taddeucci sale sul podio nella 10 km femminile di Setubal! Nella tappa portoghese di Coppa del Mondo di nuoto di fondo è seconda alle spalle di Moesha Johnson. Leggi qui https://bit.ly/44fXEEt Fe Vai su Facebook

Una garanzia! Il bronzo olimpico di #Paris2024 Ginevra Taddeucci sale sul podio nella 10 km femminile di Setubal! Nella tappa portoghese di Coppa del Mondo di nuoto di fondo è seconda alle spalle di Moesha Johnson. Leggi qui https://bit.ly/44fXEEt @ Vai su X

Coppa del Mondo: seconda posizione per Ginevra Taddeucci nella 10 km di Setubal; Nuoto di fondo, Ginevra Taddeucci consistente in Coppa del Mondo a Setubal. Nessun acuto azzurro tra gli uomini; Mondiali Di Nuoto In Acque Libere 2025: Otto Azzurri Per Sentosa, C’è Anche La 3 Km Knockout.

DIRETTA/ 10km nuoto fondo donne streaming Rai: Ginevra Taddeucci ... - Diretta Gabbrielleschi Taddeucci 10 km nuoto fondo donne streaming video Rai, Olimpiadi Parigi 2024 (oggi 8 agosto): si gareggia finalmente. Secondo ilsussidiario.net

Ginevra Taddeucci: «Col nuoto di fondo l’autostima va alle ... - MSN - Ma si è parlato tanto anche del nuoto di fondo, ... Segnala msn.com