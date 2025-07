Von der Leyen lancia il Fondo Europeo per l' Ucraina Zelensky | Pronti 200 accordi da 10 miliardi

Von der Leyen annuncia un poderoso sostegno europeo all’Ucraina, con 200 accordi per 10 miliardi di euro, di cui 4 nel 2025. Un impegno senza precedenti volto a rilanciare la ricostruzione e il futuro di un paese martoriato dal conflitto. Questa generosa frontiera di aiuti si inserisce nel contesto della Conferenza sulla...

Quattro miliardi di euro nel 2025. È questa la ricca somma che l'Unione Europea donerà all'Ucraina solo per quest'anno. Una somma finalizzata alla ricostruzione e alla ripresa del paese devastato dalle bombe del russo Vladimir Putin che è - tra le altre cose - al centro della Conferenza sulla. 🔗 Leggi su Today.it

In questa notizia si parla di: miliardi - ucraina - leyen - lancia

Guerra in Ucraina: Zelensky va da Merz, pronti 5 miliardi in aiuti militari - Nella sua recente visita a Berlino, il Presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha incontrato il Cancelliere tedesco Friedrich Merz.

Trump diceva che avrebbe portato la pace e messo fine ai conflitti, e invece lancia le bombe in Iran e infiamma il mondo, aprendo la strada a una pericolosa escalation globale. Facciamo nostre le parole del segretario generale delle Nazioni Unite Guterres co Vai su Facebook

Von der Leyen lancia il Fondo Europeo per l'Ucraina. Zelensky: Pronti 200 accordi da 10 miliardi; Roma, oltre 10 miliardi per l’Ucraina. Von der Leyen lancia il Fondo europeo; Meloni: «Immaginiamo già un’Ucraina libera e ricostruita. Oggi impegni per oltre 10 miliardi di euro». Nasce un Fondo Ue per Kiev.

Von der Leyen lancia il Fondo Europeo per l'Ucraina - "Le garanzie e le sovvenzioni che stiamo firmando oggi consentiranno di sbloccare oltre 10 miliardi di euro di investimenti a favore della ricostruzione. Da quotidiano.net

A Roma la Conferenza per l'Ucraina. Meloni: 'Immaginiamo un Paese libero e ricostruito. Impegni per oltre 10 miliardi' - Zelensky: 'Putin non vuole la pace, lo vediamo' (ANSA) ... Riporta ansa.it