La Ceo di X si dimette perché Linda Yaccarino abbandona Musk

Linda Yaccarino, pioniera e prima CEO di X (ex Twitter) dopo Elon Musk, ha annunciato la sua uscita con un post sulla piattaforma, lasciando molti a chiedersi cosa ne abbia determinato la decisione. La sua presenza aveva rappresentato un tentativo strategico di riavvicinare gli inserzionisti, ma ora il futuro del social si presenta incerto. Le dimissioni di Yaccarino segnano un nuovo capitolo per X, che dovrà affrontare sfide cruciali per ritrovare stabilità e crescita.

Linda Yaccarino, la prima Ceo di X (già Twitter) dopo Elon Musk, si è dimessa, comunicando la sua decisione con un post sulla piattaforma. Yaccarino era stata scelta da Musk per la sua esperienza nel mondo della pubblicità , con l'obiettivo di riavvicinare gli inserzionisti al social dopo la fuga dovuta alla riduzione radicale della moderazione dei contenuti. Yaccarino non ha dato una spiegazione precisa della sua decisione, ma le dimissioni sono arrivate il giorno dopo l'ultimo aggiornamento di Grok, l'AI di Elon Musk, che ha reso il chatbot disponibile attraverso X ancora meno politicamente corretto e lo ha portato a fare commenti inneggianti all'ideologia nazista.

