Ancora un caso di maturità senza orale | La mia è una protesta contro i voti

Un nuovo caso di maturità senza orale scuote l’Italia, con studenti che protestano contro i voti e le modalità di valutazione tradizionali. Dopo l’esperienza di una studentessa di Padova, una giovane di Belluno sceglie di seguire l’esempio, evidenziando un cambiamento culturale in atto. In Nord Europa, sistemi innovativi riducono la competitività scolastica – un modello che potrebbe rivoluzionare anche il nostro modo di insegnare e valutare il talento.

La scelta di una studentessa a Belluno dopo studente di Padova. “In Nord Europa a scuola si abbatte la competitività con nuovi sistemi di insegnamento". 🔗 Leggi su Repubblica.it © Repubblica.it - Ancora un caso di maturità senza orale: “La mia è una protesta contro i voti”

Maturità 2025, Burioni insiste: “Voti a caso, esame inutile, si faccia una selezione durante i 5 anni di studio”. E sulle polemiche: “Sono autorizzato a parlare, potrei fare pure il presidente di commissione” - Roberto Burioni torna a sollevare il dibattito sulla maturità 2025, puntando il dito contro voti assegnati a caso e l’efficacia dell’esame finale.

Dopo la protesta dello studente del Fermi di Padova, che si sarebbe rifiutato di sostenere l'orale di #maturità, arriva la voce di un genitore che definisce il liceo "aristocratico" perché troppo selettivo, i docenti "vestali di questa scuola aristocratica" ma capaci sol

Il caso del diciannovenne di Padova che ha ottenuto la maturità senza sostenere la prova orale accende il dibattito sulla valutazione scolastica. La Uil Scuola Rua interviene sulla vicenda chiedendo una riflessione complessiva sull'impianto dell'esame di Stat

