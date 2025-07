Ursula von der Leyen salvata dall’Europarlamento La mozione di sfiducia è stata bocciata con 360 voti contrari

Ursula von der Leyen esce vittoriosa dalla sfida politica al Parlamento europeo, dove la mozione di sfiducia presentata dal conservatore rumeno Gheorghe Piperea è stata respinta con larga maggioranza. Con 360 voti contrari su 553 votanti, la presidente della Commissione europea dimostra ancora una volta la sua solidità politica. La vicenda rafforza il suo ruolo in un contesto europeo complesso e in continua evoluzione.

La presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen ha superato senza difficoltà la mozione di sfiducia presentata al Parlamento europeo dal conservatore rumeno Gheorghe Piperea. L'Aula ha respinto il testo con 360 voti contrari, 175 favorevoli e 18 astenuti, su un totale di 553 eurodeputati votanti. Per essere approvata, la mozione avrebbe dovuto raccogliere almeno 360 voti a favore e due terzi dei voti espressi, soglia ben lontana dall'essere raggiunta. Il voto, sebbene non fosse destinato a mettere davvero in discussione la tenuta dell'attuale Commissione, ha comunque rappresentato un segnale politico nel pieno delle trattative per la composizione dei nuovi vertici Ue.