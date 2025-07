Tre ragazzine in scooter travolte da moto 16enne gravissima in ospedale | incidente a Capodichino

Un incidente sconvolgente a Capodichino scuote la città: tre giovani in scooter vengono travolte da una moto di un 16enne, lasciando due in condizioni gravissime e una in prognosi riservata. Un episodio che solleva ancora una volta il dramma della sicurezza stradale tra i più giovani. La vicenda, avvenuta in via Paternum alle prime luci dell’alba, invita a riflettere sull’importanza di rispettare le regole e tutelare le nuove generazioni. Continua a leggere.

