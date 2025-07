Buchanan Inter si dividono le strade del giocatore e del Club meneghino | arriva l’ufficialità della cessione

L'Inter annuncia ufficialmente la cessione di Buchanan, segnando una svolta nel mercato meneghino. L’esterno canadese, già rientrato dal prestito, si prepara a lasciare Milano per approdare in Serie A, destinazione Sassuolo. Una nuova avventura pronta a iniziare per Buchanan, che lascia il club nerazzurro dopo aver contribuito in questa stagione. La sua partenza apre nuovi scenari e opportunità per entrambe le parti.

Buchanan Inter, l’esterno pronto per salutare i compagni ed approdare in una nuova squadra di Serie A: Le ultime sull’ex Villarreal. L’Inter ha ufficializzato una nuova cessione sul mercato. Come riportato da La Gazzetta dello Sport, è terminato il rapporto Tajon Buchanan Inter. Sarà un nuovo calciatore del Sassuolo a titolo definitivo, chiudendo così il capitolo del canadese, che era rientrato a Milano dopo il prestito al Villarreal nella scorsa stagione. Nonostante il buon rilancio del giocatore in Spagna, il club iberico non ha esercitato l’opzione di riscatto, e ora il futuro di Buchanan si sposterà in Serie A, con il Sassuolo che lo ha ingaggiato per rinforzare le proprie corsie esterne. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Buchanan Inter, si dividono le strade del giocatore e del Club meneghino: arriva l’ufficialità della cessione

