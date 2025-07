Italia la mazzata è UFFICIALE | Gattuso nei guai per il Mondiale

L’Italia si trova di fronte a una sfida cruciale: il nuovo incarico di Gattuso, dopo le recenti delusioni, rappresenta una speranza di rinascita. Ma il cammino verso il Mondiale è irto di ostacoli, e il recente aggiornamento del Ranking FIFA aggiunge pressione. Riuscirà Gattuso a risollevare le sorti azzurre e riportare l’Italia alla gloria internazionale? La risposta dipende da come saprà affrontare questa difficile prova.

Non arrivano buone notizie per la Nazionale Italiana dopo l'ultimo aggiornamento del Ranking FIFA. La situazione si fa ostica Dopo il fallimento del progetto Spalletti, la Nazionale italiana ha deciso di affidarsi a Gennaro Gattuso per intraprendere un nuovo percorso finalizzato nell'immediato futuro nel ritorno ad un Mondiale che manca da troppo tempo. Gattuso (LaPresse) – Calciomercato.it Gli azzurri hanno infatti mancato l'appuntamento alle ultime due edizioni della Coppa del Mondo, e tornare a calcare i massimi palcoscenici rappresenta il minimo sindacale per una nazionale storica come l 'Italia.