Meloni suona la carica a Trump sull’Ucraina | Fermiamo lo scempio di Putin E l’Ue lancia un nuovo Fondo per sostenere Kiev

Giorgia Meloni ha suonato la carica all’Occidente, sottolineando con forza il sostegno italiano e internazionale all’Ucraina. In un momento cruciale, la leader italiana ha ribadito l’impegno a fermare lo scempio di Putin e a rafforzare il fronte di solidarietà europea. La conferenza di Roma si fa così baluardo di speranza e determinazione, mentre il mondo guarda con attenzione a questa battaglia per la libertà e la pace.

«Abbiamo voluto questa Conferenza qui a Roma perché crediamo nell’Ucraina: l’Ucraina non è sola ». Lo ha detto il ministro degli Esteri Antonio Tajani aprendo a Roma i lavori della Conferenza sulla ripresa dell’Ucraina organizzata dall’Italia. A fare gli onori di casa anche la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, che dopo aver accolto Volodymyr Zelensky e le decine di leader arrivati nella Capitale ha suonato la carica all’Occidente con piglio rinnovato. «Ognuno di noi qui oggi può fare la sua parte per un obiettivo comune: guardare oltre l’ insopportabile ingiustizia inflitta da tre anni al popolo ucraino e saper immaginare ora un’Ucraina ricostruita, libera, prospera». 🔗 Leggi su Open.online

In questa notizia si parla di: ucraina - meloni - suona - carica

Ucraina, Meloni “Dalla Russia nessun passo avanti per la pace” - Il nuovo ciclo di negoziati tra Ucraina e Russia non ha portato progressi sulla strada della pace. La premier Meloni ribadisce l'impegno dell'Italia per una soluzione giusta e duratura, confermando il sostegno agli sforzi internazionali in atto.

Meloni suona la carica di Mps su Mediobanca: “Dobbiamo essere orgogliosi, se va in porto risparmio al…; La sora Giorgia suona la carica: Stamo a fa' 'a storia, a parte i...; Giorgia Meloni «silenziosa e fredda» al tavolo delle nomine Ue: «C'è stata una mancanza di rispetto».

Meloni apre Conferenza su Ricostruzione Ucraina: "Grande partecipazione mostra futuro che vogliamo" - I leader europei compatti al fianco di Zelensky alla Conferenza di Roma: «Da qui parta il miracolo economico ucraino» «Abbiamo voluto questa Conferenza qui a Roma perché crediamo nell’Ucraina: l’Ucrai ... Segnala informazione.it

Meloni suona la carica a Trump sull’Ucraina: «Fermiamo lo scempio di Putin». E l’Ue lancia un nuovo Fondo per sostenere Kiev - I leader europei compatti al fianco di Zelensky alla Conferenza di Roma: «Da qui parta il miracolo economico ucraino» «Abbiamo voluto questa Conferenza qui a Roma perché crediamo nell’Ucraina: l’Ucrai ... Si legge su informazione.it