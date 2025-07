Zelensky serve piano Marshall per ricostruzione Ucraina

la Germania e l’Europa, portando stabilità e progresso, così anche l’Ucraina ha bisogno di un’efficace strategia di ricostruzione. È il momento di unirci, mettere da parte le divisioni e lavorare insieme per costruire un futuro solido e sostenibile. Solo con una grande coalizione di Paesi, leader e aziende potremo riaccendere la speranza e trasformare le sfide in opportunità concrete.

Stiamo lavorando per creare una grande coalizione per la ripresa, per la ricostruzione. Questo deve essere il momento dell'inizio della ricostruzione. Tutto ciò che ha distrutto la Russia può essere ricostruito. Questa coalizione ha bisogno di Paesi, di leader, di aziende tutte insieme per ricostruire la nostra società. Quello che serve è un piano di recupero e di resilienza chiaro. Un po' come il piano Marshall, quando appunto ha trasformato e ha ricostruito l'Europa tempo fa". Lo ha detto il presidente ucraino Volodymyr Zelensky intervenendo alla sessione plenaria della Conferenza per la ripresa dell'Ucraina. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Zelensky, serve piano Marshall per ricostruzione Ucraina

In questa notizia si parla di: piano - ricostruzione - zelensky - serve

Ricostruzione post alluvione, piano asfaltature: tocca a via Borgo Sisa - Dopo l’alluvione di maggio 2023, Forlì si prepara a risorgere più forte che mai con il nuovo piano di asfaltature.

Il Presidente ucraino Volodymir Zelensky, in occasione della sua permanenza a Roma per la Conferenza internazionale sulla ricostruzione post-bellica dell'Ucraina in programma domani e venerdì, oggi ha avuto incontri ufficiali con l'omologo italiano Sergio Vai su Facebook

Zelensky, serve piano Marshall per ricostruzione Ucraina; Ucraina, Meloni: «Il piano russo è fallito, impegni per oltre 10 miliardi di euro». Zelensky: «Putin rifiuta l; Zelensky, serve piano Marshall per ricostruzione Ucraina.

Zelensky, serve piano Marshall per ricostruzione Ucraina - "Stiamo lavorando per creare una grande coalizione per la ripresa, per la ricostruzione. Si legge su gazzettadiparma.it

Meloni annuncia accordi per 10 miliardi di euro per ricostruire l’Ucraina, Zelensky: “Russia terrorista” - Alla conferenza per la ricostruzione dell'Ucraina, che si svolge a Roma, la presidente del Consiglio Meloni ha detto che il piano della Russia "è ... Secondo fanpage.it