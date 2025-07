Cena di socializzazione ai piedi del castello Melodia a Ruvo di puglia

Se cerchi un modo piacevole per incontrare persone nuove in un'atmosfera suggestiva, non perdere l’appuntamento ai piedi del castello Melodia a Ruvo di Puglia! Oj Eventi Single ha pensato a te con una serata all'insegna del divertimento, della buona compagnia e dei sorrisi. Vieni a scoprire un’occasione unica per socializzare e creare ricordi speciali. Le prenotazioni sono già aperte—non lasciartela sfuggire!

Oj Eventi Single abbiamo organizzato una nuova occasione di incontro e socializzazione per trovare nuovi amici e amiche. L’atmosfera del posto vi farà sentire subito a vostro agio e sciogliere il ghiaccio sarà facile come bere un ottimo drink! Importantissimo Le prenotazioni o le informazioni. 🔗 Leggi su Baritoday.it

