Fossacesia si trasforma in un palcoscenico di fascino e mistero con “Parole in Giallo”, un evento imperdibile che unisce letteratura, arte e sapori in una magica serata estiva. Domenica 13 luglio, al Parco dei Priori, dalle 19.30, tra mostre, letture e degustazioni, vivrete un’esperienza unica fatta di suspense e cultura. Preparatevi a immergervi in un mondo di enigmi e atmosfere coinvolgenti, perché questa serata promette di sorprendervi fino all’ultimo dettaglio.

Domenica 13 luglio, al Parco dei Priori di Fossacesia, si svolgerà "Parole in giallo", una serata estiva dedicata alla letteratura, al mistero, all'arte e al gusto. La serata si aprirà alle 19.30 con la mostra tematica sul giallo dal titolo "Dietro le quinte del delitto", dedicata a personaggi.

A Fossacesia c'è “Parole in giallo”, una serata estiva dedicata alla letteratura, al mistero, all’arte e al gusto.

