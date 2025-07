Jacobelli | Retegui e Kean tentati dall’Arabia? Dipende dalla volontà del giocatore è l’anno che porta al Mondiale su quello per Club…

Moise Kean e Mateo Retegui, i protagonisti dello scorso campionato di Serie A, sono ora al crocevia delle loro carriere: tentati dall’Arabia, tutto dipende dalla loro volontà e dalla posta in gioco del prossimo anno. Redazione Jacobelli analizza le scelte che potrebbero portare al Mondiale o al prestigio internazionale, offrendo uno sguardo approfondito sui due talenti italiani e sul loro futuro incerto. Quale strada sceglieranno? La decisione sarà determinante per il loro destino calcistico.

Jacobelli dice la sua sui due più prolifici attaccanti italiani dello scorso anno e sul Mondiale per Club: le parole su Kean e su Retegui. Non solo di Inter ma Xavier Jacobelli ha parlato a TMW Radio anche di quelli che probabilmente sono stati i migliori attaccanti dell’intero campionato di Serie A dello scorso anno. Nel campionato di Serie A 2024-2025, Moise Kean e Mateo Retegui sono stati protagonisti di due storie parallele ma diverse. Entrambi attaccanti dalle grandi potenzialità, hanno però vissuto stagioni altalenanti in Italia. Moise Kean, in prestito dalla Juventus all’ Everton, ha trovato continuità in Serie A, prima con la maglia della Juventus e poi al Monza. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Jacobelli: «Retegui e Kean tentati dall’Arabia? Dipende dalla volontà del giocatore, è l’anno che porta al Mondiale, su quello per Club…».

