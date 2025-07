Cina ' avviata stretta sul contrabbando delle terre rare'

La Cina intensifica il suo controllo sul contrabbando delle terre rare, risorse fondamentali per l'industria hi-tech e di cui detiene il monopolio mondiale. Questa mossa strategica, annunciata dal ministero del Commercio, mira a tutelare i minerali chiave come antimonio e gallio, cruciali sia per uso civile che militare. Ma quali saranno le ripercussioni sul mercato globale e sulla competitività asiatica?

La Cina ha avviato "un'azione sul contrabbando delle terre rare ", essenziali per la produzione hi-tech e di cui il Dragone è di gran lunga il maggior produttore a livello mondiale. La portavoce del ministero del Commercio, He Yongqian, ha affermato che "i minerali strategici come antimonio e gallio presentano evidenti applicazioni a duplice uso sia in ambito civile sia militare, e che l'imposizione di controlli sulle esportazioni è in linea con la prassi internazionale". Inoltre, "prevenire con forza le fughe illegali, le autorità cinesi preposte hanno lanciato una campagna speciale contro il contrabbando di minerali strategici".

