Asd Terranuova Traiana Alessandro Zhupa è un nuovo giocatore del Terranuova Traiana

Il talento di Alessandro Zhupa si rinnova a Terranuova Traiana, pronti a scrivere nuove emozionanti pagine insieme. Dopo un brillante inizio in prestito con 13 presenze, il giovane attaccante classe 2005 si ufficializza come un elemento chiave del progetto sportivo. La sua determinazione e crescita promettono grandi successi per la stagione 2025-2026. Con entusiasmo, accogliamo Zhupa: il futuro è già qui, pronto a stupire.

Arezzo, 10 luglio 2025 –  ASD Terranuova Traiana comunica ufficialmente di aver perfezionato l’accordo per l’acquisizione a titolo definitivo, per la stagione sportiva?2025-2026, del diritto alle prestazioni sportive del calciatore Alessandro Zhupa, rilevandolo da SS Arezzo. Classe 2005, attaccante esterno o seconda punta, arrivato in prestito in biancorosso ad inizio gennaio scorso ha messo insieme 13 presenze in campionato (10 delle quali dall’inizio), condite da due gol (quello del momentaneo 1-1 nella vittoriosa trasferta per 2-1 a Grosseto e quello della vittoria 1-0 all’ultima giornata nel derby esterno con la Sangiovannese), oltre all’assist vincente per il temporaneo vantaggio in casa nell’1-1 contro il Livorno, a cui vanno aggiunte le 12 presenze collezionate fino a dicembre con la maglia dell’Aquila Montevarchi. 🔗 Leggi su Lanazione.it