L' intelligenza artificiale arriva in Parlamento quali sono e a cosa servono i primi tre prototipi che guideranno il cambiamento

L'intelligenza artificiale varca i confini del Parlamento, portando innovazione e trasparenza senza precedenti. I primi tre prototipi—Norma, Mse e Depuchat—sono pronti a rivoluzionare il modo di lavorare di deputati e addetti, semplificando procedure complesse e migliorando la comunicazione. Questi strumenti non solo ottimizzano l'efficienza, ma permettono anche ai cittadini di monitorare in tempo reale l’attività degli eletti, rafforzando democrazia e partecipazione.

Si chiamano Norma, Mse (Macchina scrittura emendamenti) e Depuchat. Aiuteranno deputati e addetti ai lavori nel loro lavoro quotidiano e permetteranno ai cittadini di monitorare l'attività degli eletti.

