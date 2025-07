Tre visite guidate alla scoperta del vario mondo degli insetti

Luglio al Giardino delle Erbe di Casola Valsenio si anima con tre affascinanti visite guidate dedicate agli insetti, veri protagonisti della biodiversità. Un'occasione unica per immergersi nel mondo delle ali vibranti, dei profumi floreali e del costante ronzio della natura. Prenota subito il tuo posto e scopri come questi piccoli abitanti siano essenziali per l’equilibrio del nostro ecosistema. Non perdere questa esperienza educativa e coinvolgente!

Luglio al Giardino delle Erbe di Casola Valsenio si apre con un ciclo di appuntamenti gratuiti che promettono di incantare i visitatori con la magia della natura e i suoi piccoli protagonisti. Tre domeniche, tre viaggi nella biodiversità, tra ali vibranti, profumi di fiori melliferi e il ronzio. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

Tre visite guidate alla scoperta del vario mondo degli insetti

