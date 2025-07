Juve Stabia rivoluzione d’estate | cessioni strategiche e nuovi volti per la B

L’estate della Juve Stabia si trasforma in una vera e propria rivoluzione, tra cessioni strategiche e nuovi arrivi che ridisegnano il volto della squadra. Con Demba Thiam in partenza per il Monza e l’arrivo di Alessandro Confente, promessa tra i pali, la società punta deciso a ricostruire con ambizione. La rivoluzione è appena iniziata, e le prospettive sono più entusiasmanti che mai.

Con l'addio di Demba Thiam, destinazione Monza, la Juve Stabia ha subito colmato il vuoto tra i pali. È arrivato Alessandro Confente, estremo difensore classe '98, fortemente voluto dal direttore sportivo Matteo Lovisa. Il portiere ha firmato un contratto biennale, legandosi al club fino al 2027. "Lo seguivo da anni – ha dichiarato Lovisa – Confente sarà il portiere del presente e del futuro". Il calciatore ha espresso tutto il suo entusiasmo: "Non vedo l'ora di mettermi in gioco per questa gloriosa maglia". Adorante al Venezia: 3,5 milioni per rifinanziare il progetto.

