LIVE Tour de France 2025 tappa di oggi in DIRETTA | partita la sesta frazione

Benvenuti alla nostra copertura in tempo reale della sesta tappa del Tour de France 2025! La corsa è appena iniziata con un percorso impegnativo di 201,5 km tra Bayeux e Vire Normandie, che mette alla prova le capacità sia degli scalatori che degli uomini da classiche. Rimanete sintonizzati per aggiornamenti continui e scoprite in diretta tutte le emozioni di questa affascinante frazione!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 12.56 Percorsi i primi 8 chilometri di gara. Ancora non ci sono stati tentativi di fuga. 12.54 Intermarché – Wanty a dettare il passo nel gruppo. 12.51 La tappa odierna ha ufficialmente preso il via. 12.48 201.5 km da Bayeux e Vire Normandie con un percorso con pochissima pianura che strizza l'occhio agli uomini da classiche. 12.45 Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale della sesta tappa del Tour de France 2025.

