Palinsesti Prime Video | le 10 novità con l’inedita coppia natalizia Luisa Ranieri e Alessandro Gassmann il reality di Alessia Marcuzzi 4 funerali con i comici

A Roma sono stati svelati i nuovi palinsesti di Prime Video, pronti a sorprendere il pubblico con novità irresistibili. Tra le anteprime più attese, la coppia natalizia con Luisa Ranieri e Alessandro Gassmann, il reality di Alessia Marcuzzi e quattro commedie divertenti. Con titoli come “Il Ministero dell’Amore”, “Ancora più Sexy” e le nuove stagioni di “LOL”, l’offerta si conferma ricca e variegata. Ecco cosa ci aspetta questa stagione...

Sono stati presentati a Roma i nuovi palinsesti di Prime Video. Tra i titoli di spicco “Il Ministero dell’Amore” e “Ancora più Sexy”, la serie “Italian Postcards”, gli show “Holiday Crush”, “Roast in Peace”, le nuove edizioni “Red Carpet – Vip al tappeto” e “LOL: Chi ride è fuori”, giunto alla sesta stagione, che quest’anno regalerà anche lo speciale Halloween. Ci saranno anche il reality show “The Traitors Italia”, la serie “Gigolò per caso – La sex guru” e i film “Non è un paese per single”, “Love Me, Love Me – Cuori Magnetici” e “Natale senza Babbo”. E infine oltre alla UEFA Champions League, arriva l’NBA, al via questo autunno. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it