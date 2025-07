La Corte Costituzionale boccia una norma contro ludopatia | Finisce per penalizzare gli internet point

La recente decisione della Corte Costituzionale di bocciare una norma contro la ludopatia mette in luce le sfide di un equilibrio delicato tra tutela dei cittadini e rispetto delle attività legittime. La sentenza evidenzia come norme troppo generiche possano penalizzare ingiustamente anche gli internet point, strumenti fondamentali per l’accesso al gioco online. Ora, spetta al legislatore trovare un nuovo equilibrio che tuteli la salute senza soffocare il settore.

La norma è eccessivamente “larga” e potenzialmente potrebbe finire per danneggiare anche attività, come gli internet point, che per loro natura hanno mettono a disposizione strumenti che permettono l’accesso al gioco online. Per questo, la Corte Costituzionale ha dichiarato illegittimo l’articolo 7 comma quater del decreto Balduzzi del 2012 e l’annessa sanzione fissa di 20mila euro, rimarcando tra l’altro che spetta al legislatore l’adozione di ulteriori e idonee misure di contrasto alla ludopatia. La disposizione, ha spiegato la Consulta, pur “perseguendo la legittima e meritevole finalità di contrastare la ludopatia, è viziata da irragionevolezza e difetto di proporzionalità in quanto eccessivamente inclusiva, poiché riferita a una gamma assai estesa di comportamenti, connotati da un diverso grado di offensività e da rilevanti differenze di disvalore”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - La Corte Costituzionale boccia una norma contro ludopatia: “Finisce per penalizzare gli internet point”

In questa notizia si parla di: corte - costituzionale - norma - internet

Corte costituzionale esamina il decreto Piantedosi e le misure per il soccorso ONG in mare - La Corte costituzionale si appresta a esaminare il decreto Piantedosi, che introduce misure per il soccorso delle ONG in mare.

La Corte Costituzionale boccia una norma contro ludopatia: “Finisce per penalizzare gli internet…; La Corte Costituzionale boccia la norma sul divieto generalizzato di PC nei locali pubblici per il gioco online; Giochi online nei locali pubblici, norma da riscrivere: divieto troppo esteso.

Corte Costituzionale, illegittimo il divieto assoluto di giochi online nei locali pubblici - La Consulta cancella il divieto totale di accesso ai giochi online nei pubblici esercizi e la sanzione fissa di 20. Lo riporta italiaoggi.it

Gioco online nei locali, illegittimo il divieto: la Consulta boccia la norma - L'articolo Gioco online nei locali, illegittimo il divieto: la Consulta boccia la norma proviene da OttoPagine. Da msn.com